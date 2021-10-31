Ким Кардашьян словили на свидании с бывшим Арианы Гранде
Источник:People
В пятницу, 29 октября, Ким Кардашьян подловили с комиком Питом Дэвидсоном, с которым встречалась Ариана Гранде. Звезды катались на американских горках, держась за руки. Инсайдеры рассказали что между ними на самом деле – дружба или романтические чувства.
После скандального разрыва с Канье Уэстом Ким Кардашьян приписывают романы со знаменитыми мужчинами. Очередным претендентом на сердце светской львицы якобы стал 27-летний актер и комик Пит Дэвидсон. Все потому, что вечер пятницы они провели вместе.
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Многодетную мамашу и экс-бойфренда Арианы Гранде заметили в парке развлечений Knott's Berry Farm в Калифорнии. Они покатались на американских горках в компании друзей. С ними были Кортни Кардашьян, ее жених Тревис Баркер и другие. Этот выход похож был на свидание, ведь Ким и Пит сидели рядом и держались за руки.Добавим, эксклюзивные фото, на которых Ким Кардашян и Пит Дэвидсон держатся за руки, смотрите на сайте издания People.
Однако инсайдеры опровергли слухи, что основательница бренда SKIMS закрутила роман с комиком младше ее на 14 лет. Они уверяют, что звезды только друзья, поэтому много времени проводят в общей компании.
Они тусят в общей компании, поэтому время от времени будут вместе. Они тусуются как друзья,
– информируют инсайдеры.
Более того, как передает источник Us Weekly, Ким Кардашьян "выглядела очень равнодушной". В то время как Пит Дэвидсон якобы был заинтересован в блогере Стефани Шеперд, которая работала личным ассистентом светской львицы.
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Личная жизнь Ким Кардашьян после развода с Канье Уэстом
- Лишь в феврале звезда подала документы на развод с рэпером, а уже в апреле была готова к новым отношениям. Однако она не стремилась к серьезным чувствам, потому что хотела насладиться своей свободой.
- Незадолго после этого Ким заподозрили в романе с репортером CNN Ваном Джонсом. В СМИ поговаривали, что их многолетняя дружба переросла во что-то большее.
- В мае появились слухи, что Ким Кардашьян встречалась с возлюбленным сестры Кортни Тревисом Баркером. Однако она опровергла эту информацию, заявив, что они "дружат много лет".