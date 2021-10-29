В сеть попали документы, частично проливающие свет на конфликт между певцом Зейном Маликом и матерью его любимой Джиджи Хадид. Неизвестно, кто выдвинул обвинения. Но наиболее вероятно, что это Иоланда Хадид.
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В чем обвиняют Зейна Малика
В документах пишется, что конфликт между Зейном и Иоландой произошел 29 сентября. Тогда артист находился в доме в Пенсильвании. Туда вроде бы и пришла мама Джиджи Хадид.
Почему возник спор – неизвестно. Но во время ссоры Зейн назвал маму модели "чертовой голландской шлюхой", приказал держаться подальше от его дочери и якобы затолкнул в шкаф. Впоследствии Малик еще вроде бы пытался подраться с охранником Иоланды.
Кроме того, Зейна Малика обвинили в харасменте против любимой Джиджи Хадид. Он якобы позвонил модели, когда та находилась в Лос-Анджелесе, и кричал на нее.
Защищай своего партнера от своей чертовой матери в моем доме,
– приводит его слова издание.
Как отреагировал Зейн Малик
Против Зейна Малика были предъявлены 4 обвинения в уголовных преступлениях, связанных с насилием. Сам певец признал свою вину, хотя в суде говорят, что "не противоречил обвинениям". Однако физическое насилие Зейн отрицает.
Малика оштрафовали, однако на какую сумму неизвестно. По каждому из обвинений он должен отбыть испытательный срок 90 дней, что в сумме составляет 360 дней. К тому же, артист должен пройти курс о владении гневом и программу о домашнем насилии в семьях.
Что известно о скандале вокруг Зейна Малика
- 29 октября стало известно, что пара Джиджи Хадид и Зейна Малика разорвала отношения, хотя воспитывает годовалую дочь Хаи.
- Причиной расставания стало то, что певец якобы ударил мать любимой Иоланду. Но он сначала отрицал все обвинения. Также артист заявил, что не хотел бы обсуждать эти проблемы со всем миром.
- Джиджи Хадид не хочет комментировать скандал в своей семье. Представитель модели сказал, что звезда "просит о конфиденциальности в течение этого времени".