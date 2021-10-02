Американский рэпер Канье Уэст и светская львица Ким Кардашян демонстрируют дружеские или более чем дружеские отношения через 8 месяцев после новости о разводе. 30 сентября пару в очередной раз заметили вместе на публике.
К слову Леся Никитюк повторила образ Кардашян: фото в костюме total black и неоднозначная реакция фанов
Ким Кардашян и Канье Уэст вместе поужинали
Папарацци сфотографировали бывших супругов возле ресторана Nobu в Малибу, который пользуется популярностью среди знаменитостей. Ким и Канье вместе поужинали в ресторане и были там несколько часов. После ужина звезды сели в один белый Rolls-Royce.
Для выхода на публику Ким Кардашян выбрала экстравагантный образ. Она предстала в ярком сиреневом комбинезоне и ботинках на высоких каблуках. Сверху светская львица надела кожаный плащ коричневого цвета.
Знаменитость дополнила аутфит необычными солнцезащитными очками, длинной косой и макияжем. Тогда как Канье Уэст выбрал привычную спортивную одежду.
Слухи о примирении
- Уже не впервые Ким Кардашян и Канье Уэст появляются на публике вместе. У них уже было несколько совместных свиданий в прошлом месяце. В частности, экс-пара встречалась после новости о расставании рэпера с Ириной Шейк, что смутило фанатов.
- Светская львица поддерживала бывшего мужа на презентациях нового альбома. На одном из мероприятий она даже надела свадебное платье, что вызвало активное обсуждение в сети.
- Частично перестали говорить о воссоединении пары после бала Института костюма. На Met Gala 14 сентября Ким Кардашян появилась с таинственным незнакомцем. Все ожидали, что это Канье Уэст, но оказалось, что звезду сопровождал Демна Гвасалия – креативный директор Balenciaga.