Американская знаменитость и звезда реалити-шоу Ким Кардашян не стесняется сниматься в откровенных фотосессиях. Наоборот, она часто демонстрирует соблазнительное тело и щеголяет формами.
Очень горячее Кортни Кардашян засветила обнаженную грудь в откровенном платье: эротический кадр
Горячие фото Ким Кардашян
Звезда поделилась новыми фото на личной странице. Она в очередной раз показала фотографии с отдыха. Ким Кардашян предстала перед объективом на фоне пальм, обольстительно позируя в водоеме. Светская львица примерила белое крошечное бикини, а став боком к камере, засветила пышные ягодицы.
Купальник знаменитость соединила с красным спортивным топом до талии, который удачно подчеркнул ее хрупкость. В руках Ким Кардашян держала солнцезащитные очки, а волосы распустила. Звезда не делала макияж, поэтому похвасталась еще и естественной красотой.
Ким Кардашян / Фото с инстаграма звезды
Ким Кардашян / Фото с инстаграма звезды
Другие пикантные кадры Ким Кардашян
- Светская львица позировала в светлом парике и самом сексуальном купальнике сезона;
- Звезда продемонстрировала обольстительное тело в крошечном бикини;
- Кардашян предстала перед камерой на кровати в платье с откровенным декольте.