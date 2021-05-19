Американская знаменитость и звезда реалити-шоу Ким Кардашян не стесняется сниматься в откровенных фотосессиях. Наоборот, она часто демонстрирует соблазнительное тело и щеголяет формами.

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Горячие фото Ким Кардашян

Звезда поделилась новыми фото на личной странице. Она в очередной раз показала фотографии с отдыха. Ким Кардашян предстала перед объективом на фоне пальм, обольстительно позируя в водоеме. Светская львица примерила белое крошечное бикини, а став боком к камере, засветила пышные ягодицы.

Купальник знаменитость соединила с красным спортивным топом до талии, который удачно подчеркнул ее хрупкость. В руках Ким Кардашян держала солнцезащитные очки, а волосы распустила. Звезда не делала макияж, поэтому похвасталась еще и естественной красотой.



Ким Кардашян / Фото с инстаграма звезды



Ким Кардашян / Фото с инстаграма звезды

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