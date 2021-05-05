Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян обожает устраивать соблазнительные фотосъемки. Она знает, как подчеркнуть роскошные формы, поэтому ее фото всегда набирают множество лайков и комментариев.

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Эротические фото Ким Кардашян

Новые жаркие фотографии американская знаменитость сделала на отдыхе. Она позировала перед объективом в крошечном бежевом бикини, что подчеркивало пышную грудь и бедра Ким Кардашян.

Сверху звезда накинула светло-зеленую укороченную рубашку, которая удачно сделала акцент на тонкой талии. Ким Кардашян дополнила пикантный образ большими солнцезащитными очками, а также заметен был ее белый маникюр. На лице светская львица не делала макияж, поэтому похвасталась натуральной красотой.



Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян



​Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Дерзкие образы Ким Кардашян