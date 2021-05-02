Звездная мамочка Ким Кардашьян в который раз похвасталась роскошными формами своего тела. Она часто распространяет в сети жаркие фотографии и в очередной раз порадовала 217-миллионную аудиторию подписчиков провокационными кадрами.

Горячее Ким Кардашьян и Кайли Дженнер загорали в мини-бикини: горячее фото сестер

Горячие фото Ким Кардашьян

Представительница телесемейства предстала перед камерой на белоснежной кровати. Для новой фотосессии Ким выбрала коричневое мини-платье с соблазнительным декольте, которое обнажило ее пышную грудь и придало образу сексуальности. Наряд подчеркнул фигуру звезды и безупречные формы.

Волосы звезда забрала назад, а на лицо нанесла минимальное количество косметики. Кардашьян покорила природной красотой.

На кровати любимица миллионов томно позировала, на ее лицо падали солнечные лучи, которые добавили фотографиям уюта и особой атмосферы.



Ким Кардашьян эротично позировала на кровати / Фото из инстаграма Ким Кардашьян



Ким Кардашьян эротично позировала на кровати / Фото из инстаграма Ким Кардашьян



Ким Кардашьян эротично позировала на кровати / Фото из инстаграма Ким Кардашьян