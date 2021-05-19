Американська знаменитість та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян не соромиться зніматися у відвертих фотосесіях. Навпаки, вона часто демонструє спокусливе тіло та хизується формами.

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Спекотні фото Кім Кардашян

Зірка поділилась новими фото на особистій сторінці. Вона вкотре показала світлини з відпочинку. Кім Кардашян постала перед об'єктивом на тлі пальм, звабливо позуючи у водоймі. Світська левиця приміряла білосніжне крихітне бікіні, а ставши боком до камери, засвітила пишні сідниці.

Купальник знаменитість поєднала з червоним спортивним топом до талії, що вдало підкреслив її тендітність. У руках Кім Кардашян тримала сонцезахисні окуляри, а волосся розпустила. Зірка не робила макіяж, тому похизувалась ще й природною красою.



Кім Кардашян / Фото з інстаграму зірки



Кім Кардашян / Фото з інстаграму зірки

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