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Сексуальный образ Кортни Кардашян

Звезда распространила чрезвычайно откровенный кадр, который сделала в ванной комнате. Кортни предстала перед камерой в платье-комбинации яркого розового цвета, которое было задекорировано черным кружевом. Под него звезда не надевала бюстгальтер и засветила интимные обнаженные зоны груди.

Платье было довольно коротким, поэтому Кардашян также похвасталась длинными стройными ногами. Такой цвет одежды удачно подчеркнул безупречный золотистый загар Кортни. Красавица соединила наряды с темными босоножками на высоком каблуке.

Длинные черные волосы она уложила ровно и забрала набок. На лице представительница телесемейства Кардашян – Дженнер – сделала выразительный макияж: выровняла тон лица, накрасила ресницы тушью и на губы нанесла нюдовый блеск.



Сексуальный look Кортни Кардашян / Фото из инстаграма Кортни Кардашян