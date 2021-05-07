Фотосессия состоялась в личном спортзале Ким Кардашьян, поэтому во время постановочных тренировки она оголилась так, как считала нужным. Многодетная мамочка надела самый стильный и, наверное, самый сексуальный купальный в этом сезоне.

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Пляжный наряд с очень глубоким декольте и высокими разрезами к груди едва прикрыл бюст светской львицы и другие интимные места. Благодаря огромному вырезу на талии, Ким Кардашьян эффектно показала плоский подтянутый живот.

Звезда позировала стоя на коленях, поэтому ее пышные ягодицы выглядели в кадре крайне обольстительно. Однако, купальник – не единственная изюминка новой съемки модели. Она предстала перед камерой блондинкой с длинными накладными волосами и, как всегда, с безупречным макияжем. Меньше чем за сутки количество лайков на этом горячем кадре перевалило за 4 миллиона.



Ким Кардашьян в купальнике / Фото из инстаграма звезды