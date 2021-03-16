Американська зірка Кім Кардашян порушила мовчання щодо проблем у сім'ї та розлучення з чоловіком Каньє Вестом. Вона дала інтерв'ю, в якому натякнула на пережиті емоції та проблеми, які стались у 2020 році.

У розмові з ведучим Кім Кардашян назвала 2020 рік "складним", але вона вдячна йому за всі випробування. Варто нагадати, що у 2020 році її чоловік Каньє Вест балотувався у президенти США і через це зіпсував стосунки із сім'єю. Зараз пара перебуває у стадії шлюборозлучного процесу.

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"Цей рік був неймовірною можливістю навчитися бути вдячною за прості речі, і це було величезним осяянням", – зазначила Кім Кардашян.

Вона додала, що через пандемію змогла більше часу проводити із дітьми, чого їй так довго не вистачало.

Я завжди намагаюся дивитися на речі в позитивному ключі. Незважаючи на те, що це був такий складний рік, це був час для відновлення сил, розкриття нових здібностей, це була можливість проводити багато часу з сім'єю. І той час, який я змогла провести зі своїми дітьми, було безцінним. Це, безумовно, позитивна сторона,

– розповіла Кім.

Щоправда, про свого чоловіка та розлучення з ним Кім окремо вирішила не згадувати. Варто додати, що зйомка інтерв'ю проходила вдома у Кім Кардашян, де вона одягнула фірмову обтислу сукню молочного кольору, а також мала масивну прикрасу на шиї, макіяж у коричневих відтінках та розпущене хвилясте волосся.

Дивіться повне інтерв'ю з Кім Кардашян:

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