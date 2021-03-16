Це був складний рік, – Кім Кардашян дала перше інтерв'ю після заяви про розлучення з Вестом
Американська зірка Кім Кардашян порушила мовчання щодо проблем у сім'ї та розлучення з чоловіком Каньє Вестом. Вона дала інтерв'ю, в якому натякнула на пережиті емоції та проблеми, які стались у 2020 році.
Джерело:Good Morning Vogue
У розмові з ведучим Кім Кардашян назвала 2020 рік "складним", але вона вдячна йому за всі випробування. Варто нагадати, що у 2020 році її чоловік Каньє Вест балотувався у президенти США і через це зіпсував стосунки із сім'єю. Зараз пара перебуває у стадії шлюборозлучного процесу.
Читайте також Алекс Родрігес прилетів до Джей Ло на зйомки фільму, аби врятувати стосунки
"Цей рік був неймовірною можливістю навчитися бути вдячною за прості речі, і це було величезним осяянням", – зазначила Кім Кардашян.
Вона додала, що через пандемію змогла більше часу проводити із дітьми, чого їй так довго не вистачало.
Я завжди намагаюся дивитися на речі в позитивному ключі. Незважаючи на те, що це був такий складний рік, це був час для відновлення сил, розкриття нових здібностей, це була можливість проводити багато часу з сім'єю. І той час, який я змогла провести зі своїми дітьми, було безцінним. Це, безумовно, позитивна сторона,
– розповіла Кім.
Щоправда, про свого чоловіка та розлучення з ним Кім окремо вирішила не згадувати. Варто додати, що зйомка інтерв'ю проходила вдома у Кім Кардашян, де вона одягнула фірмову обтислу сукню молочного кольору, а також мала масивну прикрасу на шиї, макіяж у коричневих відтінках та розпущене хвилясте волосся.
Дивіться повне інтерв'ю з Кім Кардашян:
Варто знати Історія кохання Кім Кардашян та Каньє Веста
Що відомо про розлучення Кім та Каньє?
- Сварки у сім'ї знаменистостей, конфлікти та негатив на тлі президентської кампанії Каньє Вести призвели до розлучення у 2020 році.
- Спочатку про це подейкували лише деякі ЗМІ, а згодом самі представники пари підтвердили інформацію.
- Перед одруженням пара підписала шлюбний договорів, де йшлось про те, що Кім після розлучення отримає будинок у Каліфорнії вартістю 60 мільйонів доларів, який придбав Каньє Вест. Також світська левиця отримуватиме виплати за спільне проживання у шлюбі та залишить собі коштовні подарунки репера.
- Опіку над дітьми пара повинна поділити порівну. Наразі відомо, що Кім Кардашян залишиться жити у Каліфорнії, в той час як Вест буде у Вайомінгу та роздумує над тим, щоб переїхати у британський Лондон.
Поділитися новиною