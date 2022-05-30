КилимМэн из Kalush Orchestra продает свидание с собой: деньги с аукциона отправят на ВСУ

Участник группы Kalush Orchestra Влад Курочка выставил на аукцион свидание с собой. Целью такого аукциона является сбор средств на укомплектование 77-го батальона сил ТРО, находящегося в одной из горячих точек на Востоке.

Брейкдансер зажег публику на Евровидении-2022. Теперь продолжает поражать Украину и Европу на других выступлениях Kalush Orchestra.

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Ранее танцовщик торжествовал в европейских чемпионатах по брейкдансу, а также участвовал в шоу "Танцуют все". Там дошел до суперфинала, где занял 2-е место. Начальная ставка на аукционе – 300 гривен. Аукцион проходит в комментариях, минимальный шаг – 100 гривен.

Победителем станет участник, чья ставка не будет перебита до 5 июня 23:59. Встреча с Владом пройдет в онлайн-формате.



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Отметим, что Kalush Orchestra уже не впервые приобщаются к аукциону. 25 мая коллектив выставил на продажу статуэтку микрофона, которую одержал за победу в песенном конкурсе Евровидения-2022. Также под розыгрыш попала легендарная розовая панама, в которой выступал Олег Псюк. Все средства были направлены на помощь Вооруженным Силам Украины. Посредником в аукционе стал Сергей Притула, в фонд которого участники перечисляли денежные средства.

29 мая объявили результаты аукциона. За несколько дней на нужды наших защитников удалось собрать 900 тысяч долларов! Именно такую сумму отдали за трофей Евровидения-2022. Обладателем кубка стала украинская криптовалютная биржа WhiteBIT.

Чтобы стать участником розыгрыша панами, нужно было выслать 200 гривен на счет благотворительного фонда Сергея Притулы. Так, деньги прислали 31 тысяча человек из 56 стран мира. Общая сумма пожертвований составила 11 миллионов гривен! Победителем стал украинец Владимир, живущий в Чехии. Мужчина сделал 5 пожертвований по 200 гривен.

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