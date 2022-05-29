О старте аукциона-розыгрыша кубка Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra и Сергей Притула объявили 25 мая 2022 года. Также они разыгрывали розовую панаму, набравшую безумную популярность в сети. Подобные образцы примерили даже Андрей Садовый и Притула.

К слову Садовый помогает Притуле продавать трофеи Евровидения: как он выглядит у розовой панамы Kalush



Кубок Евровидения и панаму разыграли на аукционе / Фото Общественного Кто получил кубок

Что касается кубка, то борьба была действительно ожесточенной. Поэтому Притула и Kalush Orchestra даже перенесли розыгрыш на день вперед (с 28 на 29 мая), чтобы иметь возможность собрать больше средств. Трофей со стеклянным микрофоном Евровидение достался тому, кто пожертвовал больше средств в криптовалюте или традиционной валюте.

Притула сообщил, что первую ставку сделали предприниматели из города Калуш – они внесли 28 тысяч долларов на счет фонда Притулы, считая, что кубок Евровидения должен остаться в родном городе группы. Однако нашлись люди, которые внесли больше средств. Во время прямого эфира 29 мая, всего за час, ставка выросла с 45 тысяч до 900!

Результаты розыгрыша: следовательно, финальная ставка за трофей Евровидения-2022 составляет 900 тысяч долларов! Обладателем кубка стала украинская криптовалютная биржа WhiteBIT. За эти деньги фонд Притулы сможет купить комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

Отметим, что организаторы Евровидения сообщили, что подарят Kalush Orchestra еще один кубок. Они оценили старания победителей помочь своей стране, потому решили не оставлять их без награды.

Кому досталась панама

Условия были чрезвычайно простыми: каждый желающий мог сделать пожертвование в размере 5€ (или 200 гривен) на банковский счет фонда Сергея Притулы. Чем больше человек сделал пожертвований по 200 гривен, тем больше у него было шансов выиграть панаму. Победителя определяли партнеры розыгрыша "Монобанк" с помощью рандомайзера.

Результаты розыгрыша: свои средства за панаму присылали 31 тысяча человек из 56 стран мира. Общая сумма пожертвований составила 11 миллионов гривен! Самый большой "донат" от одного человека составил 64 тысячи гривен, однако это не гарантировало ему победу. Победителем в итоге стал украинец Владимир, живущий в Чехии – он сделал 5 пожертвований по 200 гривен, то есть 1 тысячу гривен.