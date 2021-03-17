Ежегодно День святого Патрика отмечается 17 марта. Герцоги Кембриджские присоединились к поздравлениям и записали видео. Кейт Миддлтон продемонстрировала яркий аутфит.

Этот день является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В других странах его отмечают неофициально. Кэтрин и Уильям поздравили всех, кто празднует.

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Яркий look Кейт Миддлтон

Герцогиня выбрала для записи ролика наряд зеленого цвета, который является традиционным для Дня святого Патрика. Кэтрин очень идет такой цвет. Свой образ Миддлтон дополнила лаконичной подвеской и красивыми серьгами. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах.

Принц Уильям позировал рядом с женой в темно-зеленом свитере и рубашке голубого цвета. Супруги гармонично дополняли друг друга и в очередной раз порадовали поклонников.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Скриншот инстаграм-сториз герцогов Кембриджских

Стильные образы Кейт Миддлтон: