Во время пандемии коронавируса герцоги Кембриджские работают в основном в своем имении и проводят встречи онлайн. У супругов был видеозвонок на тему психического здоровья подростков. Для появления в кадре Кейт Миддлтон выбрала стильный аутфит, совместив блузу со штанами.

Кейт Миддлтон и принц Уильям связались с семьей, которая воспользовалась помощью круглосуточной службы поддержки психического здоровья. Пара рассказала королевской чете, как их 12-летний сын едва не покончил с собой из-за высокой тревожности на фоне вспышки COVID-19. Однако мальчик анонимно написал в службу и, получив поддержку волонтера, остался жив. Так, герцогиня Кембриджская подчеркнула важность информирования молодых людей о психическом здоровье.

К теме Мама Кейт Миддлтон рассказала, как проводит время с внуками

Стильный образ Кейт Миддлтон

Для звонка супруга принца Уильяма подобрала безупречный look в деловом стиле. Она надела трендовую блузку черного цвета в большой белый горох, которую соединила с классическими брюками по фигуре. Верхние пуговицы Кейт Миддлтон расстегнула, добавив сдержанному образу легкости.

Герцогиня Кембриджская тщательно продумывает каждое появление перед общественностью и даже виртуальное. Поэтому брюки и стильную блузку она довершила лаконичными золотыми серьгами с драгоценными камнями, в которых неоднократно появлялась на публике, и кольцами с бриллиантами. Волосы она распустила, а передние пряди уложила назад шпильками. Изящную внешность Кейт Миддлтон подчеркнула фирменным макияжем с темными тенями.

Образы Кейт Миддлтон: