Герцоги Кембриджские 11 марта посетила школу в Лондоне, где пообщались с учителями. Кейт Миддлтон очаровала публику весенним образом в розовой кофточке и пальто.

Чета герцогов Кембриджских совершила первый публичный выход после интервью принца Гарри Меган Маркл. Они посетили школу в восточном районе Лондона, чтобы поздравить учителей с успешным возобновлением работы после локдауна и пообщаться с детьми.

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Во время прогулки по территории школы принц Уильям заверил журналистов, что позвонит брату, принцу Гарри, и поговорит с ним, однако не общался с ним до сих пор. Также герцог подчеркнул, что королевская семья – не расисты.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Образ Кейт Миддлтон

Во время светского выхода Кейт Миддлтон очаровала публику элегантным образом. В Великобритании также наступила весна, поэтому герцогиня Кембрижская сменила теплые пальто на яркие и легкие.

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Кэтрин позировала перед камерами в розовой кофточке и черных брюках в стиле клеш. Темный ремень с пряжкой подчеркнул хрупкую талию Миддлтон. Сверху герцогиня накинула яркое пальто в тон, а наряд соединила с черными замшевыми туфлями на каблуках.

Кейт Миддлтон дополнила аутфит небольшой черной сумочкой, которую держала в руках, лаконичными серьгами-кольцами и нежным макияжем. Она решила предстать перед публикой в сдержанном образе, поэтому собрала волосы в конский хвост. На лице герцогиня Кембриджская сделала изысканный макияж с акцентом на глазах.



Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

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