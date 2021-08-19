Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают "трудные времена" после смерти принца Филиппа
Источник:твиттер Gert's Royal Replies
Один из пользователей твиттера получил ответ от герцогов Кембриджских на письмо с соболезнованиями касательно утраты принца Филиппа. Кейт Миддлтон и принц Уильям поблагодарили за добрые слова, что "приносят удовольствие в это трудное время".
Прошло больше 4 месяцев после смерти мужа королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского. Но королевская семья все равно скучает по любящему мужу, отцу и дедушке.
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Как чувствуют себя герцоги Кембриджские после смерти принца Филиппа
Поклонник королевской семьи отправил принцу Уильяму и Кейт Миддлтон письмо, где выразил соболезнования касательно смерти герцога Эдинбургского. От супругов пришел ответ.
Они прислали открытку с логотипом Кенсингтонского дворца. Внутри было изображено фото принца Филиппа в воинском облачении, сделанное в 2012 году. С другой стороны был текст от Уильяма и Кэтрин, в котором они с благодарностью обратились к поклоннику.
"Герцог и герцогиня Кембриджские благодарят вас за теплые слова в связи со смертью герцога Эдинбургского. Их Королевские Высочества были невероятно тронуты многими вдумчивыми сообщениями, которые они получили в последние недели", – было написано в листовке.
Они будут скучать по своему любимому дедушке и прадедушке, но ваше сообщение принесло большую радость в это трудное время,
– поделились герцоги.
Открытка от герцогов / Фото из твиттера Gert's Royal Replies
Как герцоги Кембриджские переживали смерть принца Филиппа
- В день, когда стало известно о потере герцога Эдинбургского, на странице в инстаграме принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото Филиппа с подписью, где сообщалось о его спокойном уходе из жизни.
- Впоследствии принц Уильям показал трогательную фотографию с принцем Филиппом и маленьким Джорджем. Также он написал, что благодарен за присутствие дедушки в его жизни. Внук назвал герцога Эдинбургского удивительным человеком и частью чрезвычайного поколения.
- Через 12 дней после смерти принца Филиппа герцоги Кембриджские впервые вышли в свет. Они посетили кадетский корпус, где отдали честь покойному герцогу Эдинбургскому