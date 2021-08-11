На официальной инстаграм-странице Кларенс-хауса распространили новое архивное фото. Оно сразу восхитило пользователей сети.

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Архивное фото принца Филиппа и королевы с детьми

Фотографию сделали ровно 70 лет назад в августе. Перед объективом позировали принц Филипп и Елизавета II, которые сидели на пледе, а также маленькие принц Чарльз и принцесса Анна. Дети играли и смотрели на цветы, а родители наблюдали за сыном и дочерью.

Королевская семья отдыхала в саду Кларенс-хауса, где живут принц Чарльз с герцогиней Корнуольской Камиллой.

Отметим, что около месяца назад Чарльз и Камилла вернулись с первого путешествия после смерти герцога Эдинбургского. После дня рождения герцогини, 19 июля, они отправились в 3-дневный тур по юго-западе Великобритании.



Архивное фото принца Филиппа и Елизаветы II с детьми

Реакция сети

В комментариях поклонники восхищаются архивным фото монаршей семьи. Для многих приятно увидеть, как раньше проводили время королевские потомки с родителями.