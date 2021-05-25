Кейт Миддлтон повторила роскошный образ: эффектное появление в белом платье

Кейт Миддлтон записала новое видеообращение к общественности. В кадре она появилась в белоснежном платье, которое впервые надела четыре года назад во время официального визита в Польшу. Герцогиня Кембриджская в очередной раз доказала, что выступает за сознательное потребление.
Супруга принца Уильяма объявила о закрытии кампании Nursing Now, которую запустила в 2018 году. В рамках инициативы проводилось повышение квалификации медсестер, что стало острой потребностью на протяжении пандемии коронавируса. Кейт Миддлтон публично поблагодарила медиков, которые присоединились к Nursing Now и проявили мужество во время вспышек COVID-19.
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Кейт Миддлтон повторила свой образ
Локацией для съемок стала гостиная в поместье герцогов Кембриджских, поэтому в кадре Кейт Миддлтон позировала, сидя на диване. Она подобрала элегантное белоснежное платье с баской от знаменитого дизайнера Alexander McQueen.
Этот наряд жена Уильяма достала из своего гардероба, ведь в 2017 году именно в нем посетила Варшаву с мужем и детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Однако на этот раз она довершила образ драгоценным аксессуаром из белого золота – подвеской от британского бренда Asprey. Волосы Кейт уложила в легкие локоны и откинула назад, а макияжем выделила глаза.
Видеообращение Кейт Миддлтон: смотрите видео онлайн
Предыдущие образы Кейт Миддлтон
- В лондонском Музее Виктории и Альберта герцогиня Кембриджская появилась в красном платье с трендовым принтом от Alessandra Rich.
- Во время визита в благотворительную организацию Way Wolverhampton Youth Zone она постреляла из лука в элегантном образе.
- Жена принца Уильяма присоединилась к акции "Книжные феи" и ошеломила ярким аутфитом в красном пальто.