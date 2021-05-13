Королевская чета начала знакомиться с благотворительными организациями Вулвергемптона, где волонтеры и неравнодушные мотивируют и вдохновляют молодежь менять свою жизнь. Кейт Миддлтон и принц Уильям начали с первой организации Way Wolverhampton Youth Zone.

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Как развлекались Кейт и Уильям?

На коротком видеоролике можно увидеть, как Кейт Миддлтон азартно играла в настольный теннис с мужем, а принц Уильям впоследствии самостоятельно набивал футбольный мяч. Также герцогиня согласилась пострелять из лука и принять во внимание несколько советов, а также высадила несколько вазонов с цветами.



Кейт Миддлон и принц Уильям сажают вазоны / Фото Getty Images

Несмотря на активные развлечения, Кейт Миддлтон выбрала для выхода классическую одежду: темно-синее пальто, такого же цвета блуза с белыми "каплями" и черные брюки-клеш. Ее образ завершали туфли на каблуке, стильно уложенная прическа и дневной макияж. Принц Уильям надел синий костюм, черный джемпер и голубую рубашку под низ. В помещении организации пара также надела защитные маски.

Реакция сети на выход Кейт и Уильяма

Герцоги Кембриджские много шутили на публике и искренне смеялись. Фанаты тоже это подметили и засыпали в сети пару комплиментами: