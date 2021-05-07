Герцогиня Кембриджская неизменно поражает изысканными образами. Она пример для многих девушек в разных уголках мира, ведь постоянно демонстрирует женственность и элегантность.

Интересно Кейт Миддлтон появилась в изысканной блузке, которую надевала 10 лет назад

Яркий look Кейт Миддлтон

Супруга принца Уильяма для нового события выбрала роскошный наряд. Кейт позировала спиной к камере в длинном пальто красного цвета, которое подчеркнуло стройную фигуру. Такой look Миддлтон соединила с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Роскошные густые волосы герцогиня вложила в красивые локоны. Вероятно, на лице она сделала фирменный безупречный макияж в коричневых оттенках.

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На кадрах видно, как Кэтрин прогуливается с книжкой в руках. Судя по геолокации, это произошло в Кенсингтонском дворце.

Кейт Миддлтон присоединилась к акции "Книжные феи", чтобы поделиться копиями Hold Still – специальной книги, которая документирует уникальную коллекцию фотографий и продается в Великобритании.

"Каждый экземпляр украшен золотой книжной наклейкой-сказкой, золотой лентой, а внутри есть письмо герцогини. Чтобы сделать эту деятельность более особенной, книжные феи, судьи Hold Still и участники последних 100 изображений оставляют копии в местах, которые дали им надежду", – говорится в пуюликации.