39-летняя герцогиня Кембриджская является патроном музея, поэтому работники учреждения ждали ее с нетерпением. В стенах музея Кейт Миддлтон осмотрела две новых выставки музея: "Алиса: все интереснее и интереснее" и Зал Рафаэля.

Из последних событий в Букингеме Принцесса Беатрис впервые станет мамой



Кейт Миддлтон в Музее Виктории и Альберта в Лондоне / Фото Getty Images

Кейт Миддлтон в музее Лондона

Для официального визита жена принца Уильяма надела красивое красное платье в черный принт "гусиной" лапки от Alessandra Rich. Именно этот принт в прошлом году и в этом году занимает трендовые позиции у всех модниц мира. Платье было с небольшим декольте с двумя воротами, рукавами-фонариками, пуговицами вдоль фигуры и плиссированной юбкой. Так как линия юбки начиналась в зоне бедер, силуэт Кейт Миддлтон был более изящным.



Кейт Миддлтон в Музее Виктории и Альберта в Лондоне / Фото Getty Images

Ее образ завершали черные туфли-лодочки с металлическими пряжками и маленький черный клатч. На шее у герцогини можно было увидеть нежную золотистую подвеску и серьги-кольца. Неизменным аксессуаром женщины стала черная защитная маска.