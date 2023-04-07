Кейт нашла вдохновение в образах принцессы Дианы, она повторила более десятка образов – от невероятных вечерних до эффектной классики. Этим супруга принца Уильяма показала, что уникальный стиль Дианы до сих пор актуален.

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Однако Кейт также добавила новизны в образы усопшей принцессы и показала, как должен выглядеть королевский стиль.

Одним из таких образов был синий костюм. Однако если принцесса Диана выбрала наряды от Кэтрин Уокер, Кейт Миддлтон надела сапфировый блейзер Zara с юбкой от Hope, завершив образ туфлями-лодочками и клатчем.



Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы / Фото Daily Mall

В Аскоте в 2021 году Кейт одела в платье в горошек от Alessandra Rich стоимостью 1970 фунтов стерлингов, что почти идеально повторяет платье Виктора Эдельстиена, которое в этот же Аскот в 1988 году одела принцесса Диана.

Кейт даже выбрала большую плоскую шляпку, которую выбрала Диана на то же мероприятие три десятилетия назад. Герцогиня также надела пару роскошных серьг с бриллиантами и жемчугом, которые когда-то принадлежали Диане.



Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы / Фото Daily Mall

Принцесса Диана однажды имела образ с красно-белым пиджаком Moschino в ломаную клеточку в 1991 году. Спустя десятилетие принцесса Уэльская приехала в Швецию в почти таком же наряде от Кэтрин Уокер.



Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы / Фото Daily Mall

Кейт Миддлтон в прошлом году одела элегантное синее платье в горошек от Alessandra Rich. Она соединила ее с белыми туфлями на шпильке и клатчем, подобно тому, который держала в руках Диана 36 лет назад. Кейт также подобрала украшения от принцессы Дианы.

Диана в похожем платье ждала прибытия президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера в 1986 году. Единственная разница между королевской парой – это шляпа Дианы, Кейт такого не имела.



Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы / Фото Daily Mall

Принцессы также выбирали на востоке вечерние платья, которые привлекали внимание фотографий. Так, во время премьеры фильма о Джеймсе Бонде «Не пора умирать» в 2021 году принцесса была одета в сияющее платье от Дженни Пекхэм, стоимостью 4000 фунтов стерлингов. Платье было полностью покрыто золотыми металлическими блестками.

Так же на показе мод Брюса Олдфилда в 1985 году Диана сияла в серебристом платье цвета металлик. Отметим, что оба платья очень похожи, имеют V-образный вырез и острые плечи.



Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы / Фото Daily Mall

Кейт также отдала почет стилю Дианы на очень личном событии – крестинках ее первенца. Принцесса Уэльская была одета в кремовый жакет от Alexander McQueen со складками и имела яркую шляпку от Джейн Тейлор в 2013 году.

Диана раньше носила очень схожий блейзер цвета слоновой кости со складками на воротнике.



Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы / Коллаж 24 Канала

В 2020 году Кейт Миддлтон произвела фурор на премии Earthshot Awards, состоявшейся в Бостоне. Она предстала в ярко-зеленом платье с разрезом и украшениями с бриллиантами и изумрудами, это когда-то был культовый образ принцессы Дианы.

Роскошный образ Кейт дополнили серьги и колье с бриллиантами и изумрудами. Раньше они принадлежали матери принца Уильям – Диане.



Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы / Фото Daily Mall

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