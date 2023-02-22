После громкой церемонии награждений BAFTA-2023 Кейт Миддлтон вернулась в рабочие будни. На днях она посетила дом престарелых Oxford House в Слау.
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Кейт Миддлтон навестила пожилых людей
Принцесса Уэльская посетила и пообщалась с пожилыми жителями дома. В частности, с Норой – женщине исполнилось 109 лет. Также Кейт Миддлтон расспросила работников об их работе и помощи пожилым людям.
Кейт Миддлтон и госпожа Нора / Фото с инстаграма принца и принцесса Уэльских
Принцесса Кэтрин помогла не только словом, но и делом, когда присоединилась к работницам на кухне. Она помогала печь блины. Кейт не удалось опрокинуть один из блинов, но она посмеялась над собой и вспомнила, что ее дети обожают это блюдо.
Кейт Миддлтон / Фото с инстаграма принца и принцесса Уэльских
Для посещения пожилых людей Кейт Миддлтон предстала в более скромном образе – темно-синей блузке и удобных брюках с ремнем. Чтобы дополнить образ, принцесса Уэльская надела цветочную маску.
Последние образы Кейт Миддлтон
- На церемонию вручения кинонаград принцесса Уэльска повторила образ и выбрала белое платье длины макси от Alexander McQueen. Однако она добавила в белое платье оригинальную деталь – длинные черные оперные перчатки.
- На прошлой неделе Кейт Миддлтон и Уильям посетили графство Корнуолл. Принцесса Уэльская очаровала элегантным образом – она надела яркое красное платье, а сверху – коричневое пальто.
- В канун принцесса Кэтрин ошеломила стильным аутфитом. Она подчеркнула наряды фигуру и добавила нотку современности. В этот раз это были белые кеды.