После громкой церемонии награждений BAFTA-2023 Кейт Миддлтон вернулась в рабочие будни. На днях она посетила дом престарелых Oxford House в Слау.

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Кейт Миддлтон навестила пожилых людей

Принцесса Уэльская посетила и пообщалась с пожилыми жителями дома. В частности, с Норой – женщине исполнилось 109 лет. Также Кейт Миддлтон расспросила работников об их работе и помощи пожилым людям.



Кейт Миддлтон и госпожа Нора / Фото с инстаграма принца и принцесса Уэльских

Принцесса Кэтрин помогла не только словом, но и делом, когда присоединилась к работницам на кухне. Она помогала печь блины. Кейт не удалось опрокинуть один из блинов, но она посмеялась над собой и вспомнила, что ее дети обожают это блюдо.



Кейт Миддлтон / Фото с инстаграма принца и принцесса Уэльских

Для посещения пожилых людей Кейт Миддлтон предстала в более скромном образе – темно-синей блузке и удобных брюках с ремнем. Чтобы дополнить образ, принцесса Уэльская надела цветочную маску.

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