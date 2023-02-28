Королевская пара провела выездной день в Уэльсе. В частности, принц и принцесса посетили там реабилитационный центр, где они побеседовали с персоналом и пациентами, борющимися с последствиями наркотической и алкогольной зависимости.

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В рамках своего визита Уильям и Кейт объявили, что будут сотрудничать с реабилитационным центром, чтобы создать несколько терапевтических участков и сад. Принцесса помогла посадить семена для будущего сада.



Принцесса Кейт Миддлтон помогла сажать семена / Фото Daily Mirror

Их также встретила собака-терапевт, помогающая пациентам. Увидев собаку, Уильям сказал, что у него большие уши, а Кейт предположила, что собака там очень популярна.



Кейт Миддлтон и принц Уильям в реабилитационном центре / Фото Daily Mirror

Для выхода принцесса Уэльская выбрала длинную черно-белую юбку от бренда Zara за 20 фунтов стерлингов (около 900 гривен). Кейт соединила ее с кремовым джемпером и длинным белым пальто, вероятно от Alexander McQueen, а также черными сапогами.

Принц Уильям надел классический костюм с длинным темно-синим пальто.

После этого пара также посетила центр отдыха и фитнеса в Аберавоне. В Instagram-Stories пара показала, как они катались на велосипедах-тренажерах. Несмотря на то, что Кейт Миддлтон была в юбке, они тоже присоединились и покрутили педали.



Кейт Миддлтон попробовала велотренажер / Фото с инстаграммы принца и принцессы

Также принц и принцесса Уэльски должны встретиться с валлийскими спортсменами и посетить штаб-квартиру благотворительной организации Wales Air Ambulance в Лланелле.

Напомним, что принц Уильям получил титул принца Уэльского от своего отца, короля Чарльза после того, как он сошел на престол. Это, в свою очередь, сделало Кейт принцессой Уэльской. После смены титула пара заявила, что хочет "углубить доверие и уважение" к жителям Уэльса.

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