Герцог Уэльский согласился сделать селфи с украинцами. И хотя на это есть запрет в британской королевской семье, правило не очень суровое. К тому же в центре беженцев Уильям даже сыграл партию теннис.

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Добавим, что, несмотря на запрет, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон часто фотографируются с людьми на их телефоны. Даже король Чарльз III делал селфи с людьми.

Однако это правило до сих пор существует. И если оно прописано в королевском протоколе, то можно считать, что принц Уильям его нарушил. Впрочем, это порадовало всех присутствующих.



Принц Уильям делал селфи с украинцами в Варшаве / Фото из инстаграммы Уэльских

Интересно, что раньше предполагалось, что подходить близко к королевской особе нельзя, ведь таким образом могут нарушаться правила безопасности. Но этого правила он тоже не придерживался у украинцев.

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