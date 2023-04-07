Кейт знайшла натхнення в образах принцеси Діани, вона повторила більше десятка образів – від неймовірних вечірніх до ефектної класики. Цим дружина принца Вільяма показала, що унікальний стиль Діани досі актуальний.

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Проте Кейт також додала новизни в образи покійної принцеси і показала, як має виглядати королівський стиль.

Одним із таких образів був синій костюм. Проте якщо принцеса Діана обрала вбрання від Кетрін Вокер, Кейт Міддлтон одягла сапфіровий блейзер Zara зі спідницею від Hope, завершивши образ туфлями-човниками та клатчем.



Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани / Фото Daily Mall

В Аскоті в 2021 році Кейт одягла в сукню в горошок від Alessandra Rich вартістю 1970 фунтів стерлінгів, що майже ідеально повторює сукню Віктора Едельстієна, яку в цей же Аскот у 1988 році одягнула принцеса Діана.

Кейт навіть обрала великий плоский капелюшок, який обрала Діана на той самий захід три десятиліття тому. Герцогиня також надягнула пару розкішних сережок з діамантами та перлами, які колись належали Діані.



Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани / Фото Daily Mall

Принцеса Діана одного разу мала образ з червоно-білим піджаком Moschino в ламану клітинку у 1991 року. Через десятиліття принцеса Уельська приїхала до Швеції в майже такому ж вбранні від Кетрін Вокер.



Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани / Фото Daily Mall

Кейт Міддлтон минулого року одягнула елегантну синю сукню в горошок від Alessandra Rich. Вона поєднала її з білими туфлями на шпильці та клатчем, подібно до того, який тримала в руках Діана 36 років тому. Кейт також підібрала прикраси від принцеси Діани.

Діана в схожій сукні чекала на прибуття президента Німеччини Ріхарда фон Вайцзеккера в 1986 році. Єдина різниця між королівською парою — це капелюх Діани, Кейт такого не мала.



Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани / Фото Daily Mall

Принцеси також обирали сході вечірні сукні, які привертали увагу фотографіа. Так, під час прем'єри фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати» у 2021 році принцеса була одягнена в сяючу сукню від Дженні Пекхем, вартістю 4000 фунтів стерлінгів. Сукня була повністю вкрита золотими металевими блискітками.

Так само на показі мод Брюса Олдфілда в 1985 році Діана сяяла в сріблястій сукні кольору металік. Зазначимо, що обидві сукні дуже схожі, мають V-подібний виріз та гострими плечима.



Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани / Фото Daily Mall

Кейт також віддала шану стилю Діани на дуже особистій події – хрестинках її первістка. Принцеса Уельська була одягнена в кремовий жакет від Alexander McQueen зі складками та мала яскравий капелюшок від Джейн Тейлор у 2013 році.

Діана раніше носила дуже схожий блейзер кольору слонової кістки зі складками на комірі.



Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани / Колаж 24 Каналу

У 2020 році Кейт Міддлтон викликала фурор на премії Earthshot Awards, яка відбулася в Бостоні. Вона постала в яскраво-зеленій сукні з розрізом та прикрасами з діамантами та смарагдами, це колись був культовий образ принцеси Діани.

Розкішний образ Кейт доповнили сережки та кольє з діамантами та смарагдами. Раніше вони належали матері принца Вільям – Діані.



Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани / Фото Daily Mall

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