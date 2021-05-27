Кейт Миддлтон посадила цветы в парке: элегантный образ герцогини в изумрудном костюме

27 мая 2021 , 13:53
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Твитер герцогов Кембриджских

Королевская чета герцогов Кембриджских завершает свой тур по Шотландии. На этот раз принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в парк Старбэнк в Эдинбурге, где занимались садоводством.

В четверг, 27 мая, королевская чета приехала в Эдинбург и посетила парк Старбэнк. Принц Уильям рассказывал, что его жена очень любит высаживать растения. Вместе с детьми пара посадила цветы, которые будут привлекать внимание бабочек.

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Также герцоги Кембриджские вместе со старшими детьми посадили подсолнухи, чтобы получить награду герцога Эдинбургского. Принц Уильям, как настоящий мужчина, высадил яблоню. Впоследствии супруги познакомились с организацией Fields in Trust, которая борется за то, чтобы зеленые зоны были в равной степени доступны всем британцам.

Образ Кейт Миддлтон 

Герцогиня Кембриджская в очередной раз безупречно выглядела. Она предстала в белой кофточке с черным гороховым принтом, которую соединила с изумрудным стильным костюмом от Massimo Dutti. Наряды удачно дополняли белоснежные кеды.

Кейт Миддлтон распустила длинные волосы и уложила их пышными локонами. Она украсила шею золотой цепочкой, а уши – лаконичными серьгами. На лице герцогиня сделала нежный макияж.


Кейт Миддлтон и принц Уильям​ / Фото Getty Images

Образы Кейт Миддлтон в туре по Шотландии

  • Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили благотворительную организацию Turning Point Scotland. Герцогиня Кембриджская показала безупречный образ в жакете Zara.
  • В стильном монохромном образе верблюжьего цвета Кейт Миддлтон с мужем прибыла на Оркнейские острова, где открыла Белфурскую больницу.
  • Супруги очаровали повседневными образами в куртках цвета хаки в Европейском морском энергетическом центре.
  • Герцоги Кембриджские устроили частный показ фильма "Круэлла" для работников Национальной службы здравоохранения. Кейт Миддлтон появилась на мероприятии в безупречном пальто.
Автор: Марія Касій