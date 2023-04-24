Жакет и черные брюки: Кейт Миддлтон помогла волонтерам в стильном наряде
Источник:принц и принцесса Уэльские
Кейт Миддлтон посетила организацию The Baby Bank в Виндзоре, где помогла волонтерам. Она показала светлый и элегантный образ.
Принцесса Уэльская вернулась в рабочие будни и вышла в свет. Она прибыла в благотворительную организацию The Baby Bank, предоставляющую предметы первой необходимости семьям, у которых финансовые трудности.
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Кейт Миддлтон пообщалась с волонтерами и помогла им положить одежду для малышей.
Образ Кейт Миддлтон
Принцесса Кэтрин предстала перед камерами в лаконичном, но стильном образе. Она надела молочную блузку, двубортный блейзер от Reiss и черные прямые брюки от LK Bennett.
Кейт Миддлтон дополнила образ аксессуарами: золотой цепочкой с подвеской и серьгами-кольцами. Она уложила волосы и сделала легкий дневной макияж.
Последние образы Кейт Миддлтон
- Кейт Миддлтон посетила штаб-квартиру банка NatWest в классическом черно-белом образе. Его завершал стильный белый жакет.
- Принцесса Уэльская также сходила в супермаркет – она выбрала для этого джинсы и бюджетный жакет от Zara.
- Принц Уильям вместе с женой на днях приехали в Бирмингем, где посетили несколько мероприятий. Кэтрин вышла на публику в изысканном платье Karen Millen с поясом.