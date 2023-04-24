Дочери принцессы Беатрис исполнится 2 года в сентябре. Но публика еще ни разу не видела, как выглядит девочка.
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Первое фото дочери принцессы Беатрис
Впервые фотографию маленькой Сиены опубликовала принцесса Евгения. Она поделилась сообщением ко Дню Земли.
Евгения показала милое фото, как ее сын Август и его двоюродная сестра Сиенна посещают Лондонский зоопарк и наблюдают за пингвинами. Принцесса рассказала, что они любят ходить в зоопарк.
На фото брат и сестра позируют спиной к камере, поэтому их лица не видно. Впрочем, заметно, что у дочери принцессы Беатрис светлые волосы.
Сиенна и Август / Фото из инстаграма принцессы Беатрис
Принцесса Евгения также показала фото мужа Джека с сыном. Они прогуливались по природе.
Джек Бруксбенк с сыном / Фото из инстаграма принцессы Евгении
- Заметим, что сейчас принцесса Евгения готовится стать мамой во второй раз. Пополнение королевская семья ждет летом. Евгения и Джек Бруксбенк воспитывают 2-летнего сына Августа.