Принц и принцесса встретились с будущими лидерами и местными владельцами бизнеса в Бирмингеме. Раньше она сходила в супермаркет в джинсах и бюджетном жакете от Zara.

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На это мероприятие принцесса выбрала волшебный образ – платье винного оттенка от Karen Millen с поясом, подчеркивающим талию и плиссированным подолом. Интересно, что сейчас такое платье со скидкой можно приобрести за 228 долларов.

Образ Кейт Миддлтон соединила с замшевыми бордовыми туфлями на высоком каблуке от Gianvito Rossi и золотыми серьгами от бренда Sezane. Серьги этого же бренда она надевала на Рождество.



Кейт Миддлтон в Бирмингене / Фото WireImage

Добавим, что волосы принцессы были распущены и красиво уложены локонами, а на лице был классический дневной макияж. Принцесса улыбалась и любезно приветствовала публику.

Ее муж принц Уильям был одет в черный пиджак и голубую льняную рубашку.



Кейт Миддлтон и принц Уильям в Бирмингене / Фото из инстаграммы королевской семьи

В Twitter Кейт и Уильям поделились роликом, как ехали поездом, а также фото из местного ресторана Indian Streatery.

Это семейный ресторан в центре города, который начинал свой путь, как закусочная уличная еда и дорос до ресторана в 2017 году.

Раньше принцесса Уэльская очаровала ярким образом на параде ко Дню святого Давида в Виндзоре. Она одела красное пальто от любимого бренда Alexander McQueen, из-под которого выглядывал черный наряд. Особой деталью стали черные кожаные перчатки от Evica, который уже больше 17 лет назад.