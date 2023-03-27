Кейт Миддлтон на днях появилась на очередной деловой встрече. Она пришла в супермаркет Iceland, где встретилась с исполнительным директором сети.

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Во время беседы принцесса Уэльская упомянула о своем проекте Shaping Us, целью которого является привлечение внимания к развитию детей в раннем возрасте. "Основы многих социальных навыков, которые компании ищут на своих рабочих местах, закладываются в ранние годы нашей жизни", – сказала Кэтрин.

Кейт Миддлтон в стильном образе

Для рабочего выхода принцесса Уэльская избрала стильный, но лаконичный образ, не обременявший лишними деталями. Она надела белую футболку и классические джинсы голубого цвета. Сверху Кейт Миддлтон надела молочный двубортный блейзер от Zara за 85 долларов. В этом жакете она уже появлялась на публике в начале года.

Принцесса Кэтрин дополнила образ золотыми серьгами с камнями и распустила волосы.

Кейт Миддлтон на встрече: видео