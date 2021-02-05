Герцогиня Кембриджская с помощью видеосвязи пообщалась с британскими учителями. Для онлайн-встречи она выбрала твидовый пиджак от известного бренда.

Источник: инстаграм герцогов Кембриджских

Кейт Миддлтон пообщалась с учителями школы Ribbon Academy в рамках Недели психического здоровья детей, которая сейчас проходит в Великобритании. Известно, что Кейт и принц Уильям много внимания уделяют проблеме ментального здоровья, а во время пандемии коронавируса она стала одной из главных в их работе.

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Эта школа с 2002 года сотрудничает с благотворительным фондом детского психического здоровья Place2B, а Кэтрин является его патроном. На карантине организация помогала ученикам и работникам школ. Жена принца Уильяма отметила, что понимает трудности работы учителей, ведь во время карантина ее дети – 7-летний принц Джордж и 5-летняя принцесса Шарлотта учились дома. Для герцогини Кембриджской это стало настоящим испытанием.

"Вы – спасательный круг для многих семей. Я знаю, что это требует огромных усилий, энергии и терпения. Благодарю вас за тот тяжелый труд, который вы ежедневно выполняете для детей", – сказала герцогиня.

Образ Кейт Миддлтон

Для видеовызова Кэтрин выбрала элегантный образ. Она предстала перед камерой в твидовом пиджаке синего цвета от Rebecca Taylor. Роскошные волосы жена принца Уильяма собрала в высокий хвост. На лице она сделала любимый макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. Довершила look изысканными серьгами.

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