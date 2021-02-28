Кейт Миддлтон покорила элегантным образом в жакете цвета хаки: фото
Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с людьми, которые готовятся получить вакцину от коронавируса. На новой видеовстрече герцогиня Кембриджская продемонстрировала элегантный образ.
Источник:инстаграм королевской семьи
Герцоги Кембриджские продолжают общаться с британским обществом и информировать о вакцине от коронавируса. На днях супруги встретились с Шивали и Фионой, которые готовятся вакцинироваться.
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Образ Кейт Миддлтон
Жена принца Уильяма на видеовстрече продемонстрировала безупречный look. Кейт Миддлтон появилась в белой блузке с декольте и воротничком и черных брюках. Сверху она накинула жакет цвета хаки, что придало аутфиту элегантности.
Отметим, что королевская чета примеряла парные образы, так принц Уильям надел штаны цвета хаки, прекрасно подходили к жакета Кэтрин.
Кейт Миддлтон украсила уши лаконичными серьгами-кольцами с камнями. Длинные волосы она распустила и выровняла. Изысканный вид герцогини завершил ее макияж. Жена принца накрасила глаза коричневыми тенями и подчеркнула губы нюдовою помадой.
Для просмотра фото и видео листайте вправо:
Предыдущие образы герцогини Кембриджской
- Во время встречи с женщинами Кейт Миддлтон поразила нежным образом в белой блузке.
- Также принц Уильям с женой общались с медсестрами. Кэтрин покорила удачным образом в синем жакете.
- Кейт Миддлтон встретилась с учителями и продемонстрировала стильный образ в твидовом пиджаке.
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