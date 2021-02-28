Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с людьми, которые готовятся получить вакцину от коронавируса. На новой видеовстрече герцогиня Кембриджская продемонстрировала элегантный образ.

Герцоги Кембриджские продолжают общаться с британским обществом и информировать о вакцине от коронавируса. На днях супруги встретились с Шивали и Фионой, которые готовятся вакцинироваться.

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Образ Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма на видеовстрече продемонстрировала безупречный look. Кейт Миддлтон появилась в белой блузке с декольте и воротничком и черных брюках. Сверху она накинула жакет цвета хаки, что придало аутфиту элегантности.

Отметим, что королевская чета примеряла парные образы, так принц Уильям надел штаны цвета хаки, прекрасно подходили к жакета Кэтрин.

Кейт Миддлтон украсила уши лаконичными серьгами-кольцами с камнями. Длинные волосы она распустила и выровняла. Изысканный вид герцогини завершил ее макияж. Жена принца накрасила глаза коричневыми тенями и подчеркнула губы нюдовою помадой.

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