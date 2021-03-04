Мама герцогини Кембриджской стала главной героиней апрельского номера журнала Good Housekeeping. 66-летняя Кэрол Миддлтон дала откровенное интервью, в котором рассказала о бизнесе, семье и призналась, как проводит время с внуками. Она называет себя очень практичной бабушкой.

Представители королевской семьи, как и их родственники, крайне редко дают интервью и общаются с прессой на личные темы. Однако мама Кейт Миддлтон рассказала журналистам женского глянца о драгоценном времени с родными. Она подчеркнула, что несмотря на статус успешной бизнес-леди, главная ее роль – бабушка.

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Мама Кейт Миддлтон о досуге с внуками

У 66-летней Кэрол Миддлтон четверо внуков – 7-летний принц Джордж, 5-летняя принцесса Шарлотта, 2-летний принц Луи и 2-летний Артур Мэттьюз, которого родила младшая дочь Пиппа. К слову, сейчас женщина беременна во второй раз. Мама Кейт Миддлтон призналась, что является очень практичной бабушкой и активно проводит время с королевскими детьми. Вместе они развлекаются на детских площадках, готовят, танцуют и катаются на велосипедах.

Я хочу бегать с ними по холмам, лазить по деревьям и проходить лабиринты на детской площадке. Пока у меня есть силы и возможность, я буду этим заниматься. Я готовлю вместе с ними, учу их танцевать, кататься на велосипеде,

– поделилась Кэрол Миддлтон.

К слову, мама герцогини Кембриджской является генеральным директором семейной компании Party Pieces, которая занимается организацией праздников в Великобритании. Развивать бизнес ей помогают трое детей, которые, по словам женщины, вложили частичку себя в бренд. Она до сих пор советуется с ними относительно новых творческих решений. Кэрол Миддлтон уверяет, что ей хватает энергии как на внуков, так и на бизнес.

"Я не из тех, кто долго сидит на диване. У меня много энергии, я получаю удовольствие от своей работы. Я выросла, наблюдая за родителями, которые всегда много работали. Мой отец был строителем, а мама работала неполный день в ювелирном магазине, а потом шла на смену на фабрику", – отметила мама герцогини Кембриджской.



Мама Кейт Миддлтон / Фото Good Housekeeping

Добавим, инсайдеры уверяют, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют четвертого ребенка. Из-за вспышки коронавируса супруги отложили планы о пополнении в семье. Поскольку вакцина уже доступна, то герцогиня Кембриджская готова снова забеременеть.