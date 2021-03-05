Під час пандемії коронавірусу герцоги Кембриджські працюють переважно зі свого маєтку та проводять зустрічі онлайн. Подружжя мало відеодзвінок на тему психічного здоров'я підлітків. Для появи в кадрі Кейт Міддлтон обрала стильний аутфіт, поєднавши блузу зі штанами.

Кейт Міддлтон та принц Вільям зв'язалися з сім'єю, яка скористалась допомогою цілодобової служби підтримки психічного здоров'я. Пара розповіла королівському подружжю, як їхній 12-річний син ледь не вкоротив собі віку через високу тривожність на тлі спалаху COVID-19. Однак хлопчик анонімно написав у службу й, отримавши підтримку волонтера, залишився живий. Так, герцогиня Кембриджська наголосила на важливості інформування молодих людей про психічне здоров'я.

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Стильний образ Кейт Міддлтон

Для дзвінка дружина принца Вільяма підібрала бездоганний look у діловому стилі. Вона одягла трендову блузку чорного кольору у великий білий горох, яку поєднала з класичними штанами по фігурі. Верхні ґудзики Кейт Міддлтон розстебнула, додавши стриманому образу легкості.

Герцогиня Кембриджська ретельно продумує кожну появу перед громадськістю, й навіть віртуальну. Тому штани і стильну блузку вона довершила лаконічними золотими сережками з коштовним камінням, в яких неодноразово з'являлась на публіці, та каблучками з діамантами. Волосся вона розпустила, а передні пасма вклала назад шпильками. Витончену зовнішність Кейт Міддлтон підкреслила фірмовим макіяжем з темними тінями.

Образи Кейт Міддлтон: