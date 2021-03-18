18 марта принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили станцию скорой помощи в районе Ньюгем, что в восточной части Лондона. Королевская чета лично пообщалось с фельдшерами и сотрудниками относительно реалий их работы в период коронавируса. Герцогиня Кембриджская успела продемонстрировать изысканный образ.

С тех пор, как коронавирус охватил весь мир, Кейт Миддлтон и принц Уильям часто встречаются с медиками. На этот раз пара прибыла на станцию скорой помощи для разговора с персоналом и фельдшером Джей. Они поинтересовались, как девушка преодолевает эмоциональное давление из-за необходимости изоляции от родных и близких.

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Герцоги Кембриджские не отказали девушке в просьбе поздороваться по FaceTime с ее отцом, живущим в Бангладеше. Они также прогулялись по саду Wellbeing Garden, который расположен на территории станции скорой помощи.

Образ Кейт Миддлтон

Для выхода жена принца Уильяма выбрала длинное классическое пальто песочного цвета из верблюжьей шерсти от испанского бренда Massimo Dutti. Его герцогиня Кембриджская соединила с вязаной водолазкой и замшевыми туфлями-лодочками на шпильках. Завершил ее сдержанный образ крошечный клатч с золотистой цепочкой премиальной марки Metier.

Из аксессуаров Кейт Миддлтон подобрала лаконичные серьги и защитную маску с милым цветочным принтом. Волосы она уложила изысканными ровными прядями и сделала макияж с акцентом на глаза, накрасившись темными тенями.



Кейт Миддлтон и принц Уильям / Instagram / @kensingtonroyal



Кейт Миддлтон и принц Уильям / Instagram / @kensingtonroyal

К слову, как пишет Harper's Bazaar, Кейт Миддлтон надевала это самое пальто в прошлом году во время визита в детский центр Лондона. Выход состоялся через несколько дней после того, как Меган Маркл и принц Гарри решили отступить от королевских обязанностей. Новое появление герцогини Кембриджской в пальто от Massimo Dutti состоялось незадолго после выхода интервью четы Опре Уинфри. Неизвестно, был ли это сознательный выбор образа, или просто совпадение, однако эксперты утверждают, что сейчас Кейт особенно внимательна к своей одежде. По мнению психолога, за милыми образами она пытается сдержать гнев.