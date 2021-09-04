Катя Осадчая рассказала, как смогла быстро вернуться к работе после третьих родов

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая 19 августа стала мамой в третий раз. Уже через 5 дней в безупречной форме звезда вернулась к работе. Осадчая пояснила, что еще в родильном выстроила удобный график.

Известная украинская ведущая Катя Осадчая через 2 дня после появления третьего сына на свет выписалась из роддома, а еще через 3 – вернулась к работе. Звезда объяснила, как ей удалось так быстро восстановиться.

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Катя Осадчая о восстановлении после родов

Телеведущая призналась, что стала мамой в третий раз, неожиданно для себя, на 38 неделе беременности. Еще 2 недели звезда планировала работать, но все пошло не по плану. Однако Катя планировала присутствовать на различных торжествах ко Дню Независимости – и ей это удалось, даже став многодетной мамой.

На самом деле я хорошо чувствовала. Если выстроить график, а у меня с двумя предыдущими парнями есть опыт, как делать это с рождения. Мы еще с роддома договариваемся с новорожденным: да, у нас график – едим каждые 3 часа. Все работает,

– рассказала Катя Осадчая.

К тому же Катя Осадчая быстро вернулась в форму. И она призналась, что пока выбирает одежду большего размера.

"На самом деле сейчас мой размер больше, чем обычно. И это правда. И это меня волнует. Потому что когда я вижу на платье размер L, меня это смущает, потому что я была S или M. Я продолжаю возвращаться в форму – пока мне нельзя заниматься спортом, но я контролирую свое питание", – поделилась ведущая.



Катя Осадчая с сыном / Фото с инстаграма Кати Осадчей

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