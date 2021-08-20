Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая в 5 часов утра 19 августа родила третьего сына. Множество знаменитостей поздравляли супругов с их вторым общим ребенком.

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Катя Осадчая о самочувствии после родов

Уже на следующий день после третьих родов звезда вышла в эфир. Прежде всего она поблагодарила всех за огромное количество поздравлений. Катя Осадчая призналась, что не планировала рожать в этот день, ведь имела множество планов на следующие несколько недель.

Знаменитость добавила, что чувствует себя прекрасно, так же как и новорожденный малыш. Дела у многодетной мамочки идут прекрасно. Она рассказала также об эмоциях мужа Юрия Горбунова.

Папа счастлив. Папа с нашим сыном Иваном дома, потому что все-таки надо распределять обязанности. Я с младшим, папа – с нашим общим старшим,

– поделилась ведущая.

Катя Осадчая пока не рассекретила имени третьего сына. Она заметила, что имя точно не будет начинаться на букву "и" (старшего сына звезды зовут Илья, а младшего – Иван). У звездных родителей 5 вариантов, из которых выберут одно до конца сегодняшнего дня. На выбор имени повлияли и пол ребенка – Катя надеялась, что станет мамой девочки.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Первые фото Кати Осадчей после родов

Телеведущая опубликовала первое сообщение в инстаграме после родов. В нем она в который раз поблагодарила поклонников за многочисленные поздравления.

Спасибо за такое невероятное количество поздравлений!!! Празднуем с малышом первые сутки его жизни. Все еще выбираем имя,

– написала Катя Осадчая.

Звезда сделала также несколько селфи на фоне воздушных шариков. Для выхода в прямой эфир она примерила белую рубашку с сиреневым и зеленым принтом. Она собрала волосы в низкий хвост, а на лице сделала макияж. Катя Осадчая подчеркнула глаза темными тенями, а губы накрасила розовой помадой.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей