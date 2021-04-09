Украинская телеведущая Катя Осадчая недавно побывала на съемках за границей. Она поделилась новыми фото, где позирует в красивом летнем платье на фоне безбрежного моря.

Катя Осадчая пытается удивить зрителей "Светской жизни" в каждом выпуске программы. Для получения эксклюзивных подробностей из жизни знаменитостей она часто ездит в командировки не только в украинские города, но и за границу.

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Ведущая старается совмещать работу с отдыхом и наслаждаться каждым моментом. На днях она поделилась несколькими фотографиями из недавней командировки и в очередной раз показала свой образ.

Летний look Кати Осадчей

Ведущая очаровала поклонников новыми фотографиями, которые сделала в перерыве между работой на фоне безбрежного моря. Она предстала перед камерой в легком белоснежном платье на тонких бретелях и с опущенными длинными рукавами. Катя не надевала нижнего белья, поэтому наряд чуточку обнажил грудь, что придало образу обольстительности. Такой look соединила с летней обувью на низкой подошве.

Волосы народная любимица собрала сзади, а от палящего солнца ее спасали соломенная шляпа и солнцезащитные очки. На лицо звезда не наносила косметику, отдыхая от макияжа. Довершила аутфит лаконичной цепочкой.

"Воспоминания о тепле. С нетерпением ждем лето дома", – отметила Осадчая в заметке.

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В комментариях подписчики оставляют в адрес Осадчей много комплиментов.