В жаркой Турции Катя Осадчая остановилась в пятизвездочном отеле с видом на Средиземное море. Поэтому в перерыве между съемками знаменитость успевает загорать на пляже и устраивать фотосессии в живописных локациях.

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Безупречный образ Кати Осадчей

На морском побережье ведущая сфотографировалась в легкой летнем платье небесно-голубого цвета. Клетчатый наряд длины миди со спущенными рукавами акцентировал на хрупкой фигуре Кати Осадчей. Платье она довершила массивными солнцезащитными очками, а волосы собрала в низкий хвост.

Если в кадре звезда появляется с безупречным макияжем и роскошной прической, то в перерыве между съемками беспокоится о своей коже и не пользуется косметикой. Стоит добавить, что на новых фото Катя Осадчая показала роскошный загар. Его ведущая получила не только в Турции, но и в Египте, где находилась в командировке раньше.



Катя Осадчая в Турции / Фото с инстаграма ведущей



Катя Осадчая в Турции / Фото с инстаграма ведущей

Отметим, сейчас в гардеробе Кати Осадчей преобладают легкие летние наряды, ведь большую часть времени она проводит в рабочих поездках в теплых краях. В Египте она появлялась: