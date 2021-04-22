Катя Осадчая в очередной раз покорила аутфитом, который выбрала для съемок нового выпуска программы "Светская жизнь". Звезда отправилась в командировку к морю, где сделала атмосферный кадр.

Смотрите также Катя Осадчая покорила эффектным образом в бело-синем наряде: яркое фото

Стильный look Кати Осадчей

Катя Осадчая предстала перед камерой, сидя на берегу моря. Ведущая надела стильную oversize рубашку с морским принтом и красные брюки. Наряд она соединила с белыми кедами. Поскольку ведущая отправилась в отпуск к морскому побережью, то дополнила свой look соответствующим головным убором. Катя надела шапочку, похожую как у моряков.

Волосы Осадчая забрала набок, а на лице сделала привычный макияж с акцентом на глазах. Она мило улыбалась и наслаждалась лучами солнца.

Привет, море! Хотя и по работе. Чувствуется приближение лета,

– написала Катя под фото.



Катя Осадчая на берегу моря / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Отметим, недавно Катя уже ездила на съемки к морю. Тогда она побывала в Египте, где показывала красивые летние образы на яхте и морском побережье.