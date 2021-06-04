Катя Осадчая ошеломила ярким образом в малиновом костюме: фото

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая ждет рождения третьего ребенка, поделилась новым фото, где позировала на улице вечернего Киева. Знаменитость похвасталась ярким летним образом.

Катя Осадчая продолжает покорять публику яркими образами. Она часто предстает перед камерами в красивых аутфитах и показывает безупречный вкус в одежде.

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Яркий look Кати Осадчей

Вечером звезда отправилась на встречу с подругами. Она позировала на одной из улиц ночного Киева и очаровала красотой

В инстаграм-сторис Катя опубликовала фотографию, на которой позировала в костюме малинового цвета, состоявшем из широких брюк и удлиненного пиджака oversize. Под пиджак она надела белую рубашку.

Такой look знаменитость соединила с белыми кроссовками. Волосы Осадчая собрала в красивую прическу сзади, а на лице сделала легкий макияж. В руках певица держала букет ромашек и мило улыбалась в камеру.



Катя Осадчая в малиновом костюме / Скриншот инстаграм-сторис Кати Осадчей

Предыдущие образы Кати Осадчей