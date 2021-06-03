На днях Катя Осадчая присутствовала на предпремьерном показе документального фильма об украинском мультиартисте Монатике. Лента получила красноречивое название "Человек, который вечно танцует" и вышла на широкие экраны. На светском событии знаменитость выглядела действительно блестяще.

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Вечерний образ Кати Осадчей

Ведущей все труднее скрывать округлившийся животик в кадре. Поэтому в ее гардеробе увеличилось количество вещей для будущих мам. На предпремьерном показе Осадчая появилась в черном жакете на две пуговицы и брюках с пайетками. Стоимость такого вечернего костюма от украинского бренда для беременных составляет 14 тысяч гривен.

Блестящий наряд звезда довершила черным топом и высокой шляпой. Акцент Катя Осадчая сделала на обуви, выбрав белые кеды. Эпатажным был и единственный аксессуар ведущей – колье в виде змеи.



Катя Осадчая в блестящем костюме / Фото из инстаграма​ "Светской жизни"



Катя Осадчая с Монатиком / Фото из инстаграма "​Светской жизни"

Предыдущие образы Кати Осадчей на светских мероприятиях