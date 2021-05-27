Украинская телеведущая Катя Осадчая, несмотря на беременное состояние, продолжает работать и снимать новые выпуски программы "Светская жизнь". На днях она посетила конкурс красоты Mrs. Ukraine International в роскошном look.

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Образ Кати Осадчей

Для посещения конкурса красоты знаменитость выбрала изысканный вечерний аутфит. Она предстала перед камерой в атласном голубом платье с V-образным вырезом и блестками на бретелях и зоне декольте. Наряд был длинным и объемным, поэтому скрывал беременный животик.

Каждый образ Кати Осадчей не обходится от стильной шляпки. На этот раз телеведущая также примерила круглый и блестящий головной убор. Волосы звезда собрала в низкий пучок.

Безупречный look телеведущей завершил макияж. Катя Осадчая подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила бежевой матовой помадой.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети

Поклонников знаменитости очаровал новый образ Кати Осадчей. В комментариях фаны засыпали ее комплиментами: