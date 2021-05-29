Катя Осадчая во время беременности продолжает активно работать. На днях она отправилась в рабочую поездку в Грузию. Знаменитость и там демонстрирует изысканные варианты различных образов.
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Эффектный look Кати Осадчей
Звезда позировала в Грузии в невероятно красивом длинном и асимметричном платье цвета бордо. Наряд имел пышные рукава и белое оформление по всей длине. Талию ведущая подчеркнула с помощью пояса в тон платью.
Такой look Катя соединила с яркими босоножками оранжевого цвета на каблуках. Среди аксессуаров ее образ дополнил белый головной убор и красивое ожерелье. Волосы Осадчая собрала в хвост, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках и едва заметной помадой на губах.
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Предыдущие образы телеведущей
- Катя Осадчая предстала перед камерой на фоне автомобиля в легком летнем платье белого цвета.
- Для прогулки по Киеву знаменитость выбрала легкую шелковую рубашку с оригинальным черным принтом, прямые брюки с разноцветными полосками сбоку и оверсайз-пиджак.
- Звезда показала стильный повседневный аутфит, позируя на камеру в обтягивающем платье длины миди в пастельных цветах.