Катя Осадчая во время беременности продолжает активно работать. На днях она отправилась в рабочую поездку в Грузию. Знаменитость и там демонстрирует изысканные варианты различных образов.

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Эффектный look Кати Осадчей

Звезда позировала в Грузии в невероятно красивом длинном и асимметричном платье цвета бордо. Наряд имел пышные рукава и белое оформление по всей длине. Талию ведущая подчеркнула с помощью пояса в тон платью.

Такой look Катя соединила с яркими босоножками оранжевого цвета на каблуках. Среди аксессуаров ее образ дополнил белый головной убор и красивое ожерелье. Волосы Осадчая собрала в хвост, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках и едва заметной помадой на губах.

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