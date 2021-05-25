37-летняя Катя Осадчая не пропускает ни одного светского мероприятия, а вот обыденным Киевом наслаждается редко. Пока муж и сын катались по элитному загородному комплексу на велосипедах, звезда провела время с подругой.

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Ведущая и кинопродюсер Ирина Костюк устроили пешую прогулку по туристическим достопримечательностям столицы. Они побывали на Подоле, Воздвиженке, Пейзажной аллее и успели приобрести букеты полевых цветов.

"Невероятный Киев! И первое фото киевлянки возле цветущего каштана", – с юмором написала Катя Осадчая, которая из-за насыщенного графика редко гуляет по родному городу.

Образ Кати Осадчей для прогулки по Киеву

Знаменитость подобрала комфортный повседневный образ белого цвета. На ней легкая шелковая рубашка с оригинальным черным принтом, прямые брюки с разноцветными полосками сбоку и оверсайз-пиджак. Волосы Осадчая собрала в низкий хвост, а лицо скрыла за солнцезащитными очками.

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Новые волшебные фото и легкий весенний образ покорили фолловеров телезвезды. В комментариях они засыпали Катю Осадчую комплиментами: