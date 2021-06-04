Катя Осадчая продолжает покорять публику яркими образами. Она часто предстает перед камерами в красивых аутфитах и показывает безупречный вкус в одежде.
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Яркий look Кати Осадчей
Вечером звезда отправилась на встречу с подругами. Она позировала на одной из улиц ночного Киева и очаровала красотой
В инстаграм-сторис Катя опубликовала фотографию, на которой позировала в костюме малинового цвета, состоявшем из широких брюк и удлиненного пиджака oversize. Под пиджак она надела белую рубашку.
Такой look знаменитость соединила с белыми кроссовками. Волосы Осадчая собрала в красивую прическу сзади, а на лице сделала легкий макияж. В руках певица держала букет ромашек и мило улыбалась в камеру.
Катя Осадчая в малиновом костюме / Скриншот инстаграм-сторис Кати Осадчей
Предыдущие образы Кати Осадчей
- Во время командировки в Грузию Екатерина позировала в длинном и асимметричном платье цвета бордо с вышивкой.
- Ведущая посетила конкурс красоты Mrs. Ukraine International в атласном голубом платье с V-образным вырезом и блестками на бретелях и зоне декольте.
- Для прогулки по Киеву звезда выбрала легкую шелковую рубашку с оригинальным черным принтом, прямые брюки с разноцветными полосками сбоку и оверсайз-пиджак.