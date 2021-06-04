Катя Осадчая продолжает покорять публику яркими образами. Она часто предстает перед камерами в красивых аутфитах и показывает безупречный вкус в одежде.

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Яркий look Кати Осадчей

Вечером звезда отправилась на встречу с подругами. Она позировала на одной из улиц ночного Киева и очаровала красотой

В инстаграм-сторис Катя опубликовала фотографию, на которой позировала в костюме малинового цвета, состоявшем из широких брюк и удлиненного пиджака oversize. Под пиджак она надела белую рубашку.

Такой look знаменитость соединила с белыми кроссовками. Волосы Осадчая собрала в красивую прическу сзади, а на лице сделала легкий макияж. В руках певица держала букет ромашек и мило улыбалась в камеру.



Катя Осадчая в малиновом костюме / Скриншот инстаграм-сторис Кати Осадчей

Предыдущие образы Кати Осадчей