Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов провели семейный уикенд на природе. Вместе с сыном Иваном они отправились на прогулку за город, для которой ведущая выбрала роскошный костюм ярко-синего цвета.

На выходных семья странствовала по окрестностям Киева и попала в национальный парк Межигорье. Знаменитости насладились не только природой и фантастическими видами на Днепр, но и увидели множество животных в местном зоопарке.

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В своем инстаграм-профиле Юрий Горбунов показал, как 4-летний Иван с восторгом реагировал на животных и искал пролески и подснежники в лесу. Вместе с подругой-продюсером Ириной Костюк они сфотографировались на набережной.

"Воскресная прогулка. Счастливы вместе", – прокомментировал Юрий Горбунов.



Юрий Горбунов с сыном, женой и подругой / Фото Instagram / @gorbunovyuriy

Повседневный образ Кати Осадчей

Для прогулки с семьей телезвезда выбрала теплый повседневный костюм ярко-синего цвета – широкие брюки и водолазку с молнией под шею. Удобный костюм она соединила со стеганым пальто молочного цвета и белыми кроссовками с красными вставками. Look Катя Осадчая довершила черными солнцезащитными очками, а волосы собрала в низкий хвост.

Во время каждого выхода ведущая демонстрирует стильные вещи, а вот косметику наносит далеко не всегда. С макияжем она появляется лишь на съемках, а в повседневной жизни щеголяет природной красотой.

Катя Осадчая в синем костюме / Фото Instagram / @kosadcha

Катя Осадчая в синем костюме / Фото Instagram / @kosadcha

Весенние образы Кати Осадчей: