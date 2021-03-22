Ведущая Катя Осадчая провела уикенд в Грузии. В перерывах между съемками она успела прогуляться опустевшим улицам Тбилиси. Для выхода звезда выбрала пальто ярко-желтого цвета, которое соединила с кожаной кепкой.

Во время рабочей поездки в Грузию Катя Осадчая записала интервью с певицей Нино Катамадзе и пришла в гости к главному герою "Холостяка-6" Иракли Макацария. По столице знаменитость гуляла в трендовом весеннем образе.

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Весенний образ Кати Осадчей

Для прогулки ведущая выбрала длинное стеганое пальто ярко-желтого цвета. Верхнюю одежду по фигуре она довершила серым гольфом, темными джинсами прямого покроя и белыми кроссовками, а талию подчеркнула тонким черным ремешком. Изюминкой образа стала стильная кожаная кепка, которая уже несколько лет подряд остается неизменным весенним аксессуаром модниц со всего мира.

Волосы Катя Осадчая собрала в низкий хвост и нанесла легкий дневной макияж. Фэшн-съемку она устроила на одном из самых известных культурных памятников Тбилиси – на мосту Мира, эффектно продемонстрировав свой яркий образ.

"Тбилиси весеннее", – написала ведущая.



Катя Осадчая в Грузии / Фото Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая в Грузии / Фото Instagram / @kosadcha

Добавим, Грузия постепенно приходит в себя после локдауна, однако путешествовать туристической страной путешественники не спешат. В первый день в Тбилиси Катя Осадчая показала фото на опустевших улицах и отметила, что из-за пандемии коронавируса мир очень изменился.