Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова провело сімейний вікенд на природі. Разом з сином Іваном вони відправилися на прогулянку за місто, для якої ведуча обрала розкішний костюм яскраво-синього кольору.

На вихідних сім'я мандрувала околицями Києва й потрапила в національний парк Межигір'я. Знаменитості насолодилися не лише природою й фантастичними краєвидами на Дніпро, а й побачили безліч тварин в місцевому зоопарку.

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У своєму інстаграм-профілі Юрій Горбунов показав, як 4-річний Іван з захопленням реагував на тварин і шукав проліски та підсніжники в лісі. Разом з подругою-продюсеркою Іриною Костюк вони сфотографувалися на набережній.

"Недільна прогулянка. Щасливі разом", – прокоментував Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов з сином, дружиною і подругою / Фото Instagram / @gorbunovyuriy

Повсякденний образ Каті Осадчої

Для прогулянки з сім'єю телезірка обрала теплий повсякденний костюм яскраво-синього кольору – широкі штани та водолазку з блискавкою під шию. Зручний костюм вона поєднала зі стьобаним пальтом молочного кольору та білими кросівками з червоними вставками. Look Катя Осадча довершила чорними сонцезахисними окулярами, а волосся зібрала в низький хвіст.

Під час кожного виходу ведуча демонструє стильні речі, а от косметику наносить далеко не завжди. З макіяжем вона з'являється лише на зйомках, а в повсякденному житті хизується природною красою.

Катя Осадча в синьому костюмі / Фото Instagram / @kosadcha

Катя Осадча в синьому костюмі / Фото Instagram / @kosadcha

Весняні образи Каті Осадчої: